塩貝健人は初の代表で21歳の誕生日を迎えた日本代表は現地時間3月26日、スコットランド・ダンバートン市内でスコットランド代表戦に向けてトレーニングを行った。この日、21歳の誕生日を日本代表の合宿地で迎えたFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）は「21歳になりたてから大事な試合がある。しっかりこの2試合でアピールして、ワールドカップの年なので頑張りたい」と言い切った。21歳という節目に思うことがないわけではない。「