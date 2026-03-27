ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、Frankies Bikinis（フランキーズ・ビキニ）とのコラボレーションコレクションを披露する。3月27日（以下、日本時間）、米ビーチウェア＆ライフスタイルブランドのフランキーズ・ビキニは、ジェニーとのコラボコレクション『JENNIE x Frankies Bikinis』の発売を予告した。今回の『JENNIE x Frankies Bikinis』コレクションは、ジェニーならではの独自の美的センスと、フ