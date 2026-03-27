グローバル大都市の金融競争力を評価する指標で、ソウル市は4年連続で「トップ10」を記録した。26日、英国のコンサルティンググループZ／Yenが発表した「国際金融センター指数（GFCI）第39回報告書」において、ソウル市は世界137都市の中で総合順位8位を記録した。2016年以降、11年間で最も高い順位だ。2023年から3年連続で10位から2段階上昇した。ソウルは、日本・東京（10位）やフランス・パリ（19位）よりも上位を記録した。直