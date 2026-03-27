◇「イランからの贈り物はホルムズでのタンカー10隻通過許可」トランプ大統領は24日、イランから受け取ったとした「大きな贈り物」について、イランがこれまで事実上封鎖してきたホルムズ海峡で10隻のタンカー通過を許可したことだと明らかにした。同氏は「イランは8隻の大型タンカーが海峡中央を横断することを認めると言い、私は『われわれは適切な相手と交渉しているようだ』と述べた」とし、「その後、彼らは自らの発言の一部