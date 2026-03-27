韓国で借金返済が困難な限界世帯が、1年で約8万世帯増加した。収入のほぼ半分を元金と利息の返済に費やしているが、住宅や資産をすべて売却しても返済できない「高リスク世帯」が46万世帯に迫っている。20代から30代の若年層と地方を中心に急速に増加した。韓国銀行は26日、金融通貨委員会の金融安定会議で、このような内容をまとめた「金融安定状況」報告書を発表した。韓国銀行が定義する高リスク世帯とは、総元利金返済比率（DS