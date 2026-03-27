【ワシントン共同】米財務省は26日、米国建国250年の記念として、今後発行する米国の紙幣にトランプ大統領の署名を印刷すると発表した。財務省は、現職の大統領の署名が紙幣に入るのは初めてと紹介している。ロイター通信は「建物や戦艦などにトランプ氏の名前を冠してきたが、そうした試みの最新のものだ」と指摘した。米国の紙幣には肖像とは別に、財務長官と財務官の署名が小さく記されている。これが大統領と財務長官に変