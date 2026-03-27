現在の日本では「若々しく見せたい」「おしゃれに見せたい」という思いから、多くの人が“ヘアカラー”を選択している。15〜19歳では、ハイトーンにしている割合が約50％にも及ぶなど、明るい髪色は珍しくない。90年代には、特定層向けだったハイトーンも、K-POPやSNSの影響から身近な選択肢となっている。しかし、切れ毛やパサつきといった悩みは変わらず、なかでも、傷んでいる髪を扱うときの精神的なダメージは、静かにハイト