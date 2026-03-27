イランとの戦闘が続く中、アメリカは15項目の停戦条件を提示。これに対し、イランも5つの条件を示しました。双方が重視する課題や、対立するポイントを専門家に聞きました。アメリカ側は手応えを感じているようですが、交渉には難しい点もありそうです。■米側の条件、大きく5つに分類藤井貴彦キャスター「停戦に向けてアメリカが提示したとされる15の条件と、イランが求める5つの条件。ポイントはどこなのでしょうか？」小栗泉・