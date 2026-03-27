お笑いコンビ、霜降り明星の静岡朝日放送のレギュラー番組「霜降り明星のあてみなげ」（木曜深夜0時15分）の最終回が26日深夜に放送された。番組は「超貴重！せいや・粗品が体を張った名場面＆熱唱を一挙公開」と題し、全339回から抽出した名場面特集を放送した。番組公式Xも「『霜降り明星のあてみなげ』7年間本当に本当に本当にありがとうございました！！！！最終回もあてみなげ感満載なので…ぜひに！#霜降り明星のあてみ