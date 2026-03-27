JR東海は、ゲームソフト「ぽこ あ ポケモン」の発売を記念して、東海道新幹線でコラボキャンペーンを実施する。4月17日から8月31日までの期間中、東海道新幹線の車内でキャンペーンサイトにアクセスすると、好きな背景やキャラクター、装飾を組み合わせたオリジナルスマホ用壁紙を作成できる。また、東海道新幹線の車内でキャンペーンサイトから取得でき