現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフパスBの準決勝で、ポーランドがホームでアルバニアと対戦。２−１の逆転勝利を飾った。W杯出場に王手をかけたなか、この試合では苦戦を強いられた。42分に一瞬の隙を突かれて先制点を献上。CBのヤン・ベドナレクがロングボールの処理を誤り、こぼれ球を拾われてゴールを許した。さらに54分には、カウンターを受けて大ピンチを迎えるも、相手のシュートミスに救われる。