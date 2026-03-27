あくまで、まだ第一関門だ。現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、スウェーデンはウクライナとスペインで対戦。３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。頼れるエース、ヴィクトル・ヨケレスが６分、51分、73分にゴール。その後、90分に代表デビュー戦のマトヴィー・ポノマレンコに１点を返されたとはいえ、危なげなくウクライナを退けた。31日に行なわれるポーランド