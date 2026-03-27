懐かしい響きを持つ言葉や、日常の風景を形作る言葉。そんな「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、商売繁盛のシンボル、人生の節目を彩る言葉、さらに銀幕の世界を指す表現など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ん