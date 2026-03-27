大谷が開幕戦前に粋な計らいをした(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は現地時間3月26日、今季開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場する。【動画】MLB公式がフォーカスしたトラウトとの絆大谷翔平が「センパイに敬意を払う」実際の映像地元紙『Orange County Register』のビル・ブランケット記者のXによれば、試合前に大谷がドジャースの各選手のロッカーにギフトバッグを用意し、そこには「開幕お