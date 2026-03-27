俳優の當真あみさんは3月26日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『25ans』（ハースト婦人画報社）に登場した際のバーバリーのスーツ姿を公開しました。【写真】當真あみの格好いいスーツショットスーツを着こなす當真さんは「『#25ans』THE ICONS の写真です。写真のアイテムはBURBERRYのお洋服で、普段こんなかっこいい衣装を着ることがないので、一番お気に入りのカットになりました笑まだ見てない方はぜひ見てみてくだ