【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは26日、米国防総省が対イラン軍事作戦の一環として、イラン産石油を輸出する船舶の拿捕や、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡周辺にある島の占領などを検討していると報じた。地上部隊投入や大規模な爆撃を伴う可能性があるとしている。アクシオスによると、主な選択肢として（1）イランの主要な石油積み出し拠点カーグ島の封鎖（2）ホルムズ海峡に近いララク島への侵攻（3）