ミラノオリンピックで金メダルを獲った「りくりゅうペア」のブレードをつくったのは名古屋にある創業99年の老舗特殊鋼商社山一ハガネだ。開発を始めた当初は社内から反対の声が大きかったという。それでもなぜ続けたのか。ライターの中谷秋絵さんが社長と開発者を取材した――。■スケートブレード開発への挑戦ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペア種目で、日本人初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと