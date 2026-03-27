ミラノオリンピックで金メダルを獲った「りくりゅうペア」のブレードをつくったのは名古屋にある創業99年の老舗特殊鋼商社山一ハガネだ。きっかけは「民間ではうちにしかない」という特殊な技術。ライターの中谷秋絵さんが取材した――。■金メダル支えた老舗特殊鋼商社ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペア種目で、日本人初となる金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手。2人が