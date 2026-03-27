マイナビ出版は3月27日、定期刊行最終号となるApple専門誌『Mac Fan』2026年5月号を発売した。巻頭特集「AppleとMac Fanの歩み――これまでとこれから。」、第1特集「Mac技あり上達テク」、第2特集「iPhone設定見直し総点検」などがラインナップされている。Mac Fan 2026年5月号表紙。表紙は高見沢俊彦さん創刊から33年、たくさんの感謝を込めて。本特集では、Appleの50年にわたる歩みとともに、33年にわたってAppleを追い続けてき