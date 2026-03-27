マイホームを購入し住宅ローンを返済しながら生活している家庭では、車の維持費が家計に与える影響も大きくなります。すでに1台車を所有している場合、もう1台増やすべきか迷う人も多いでしょう。特に年収400万円前後の世帯では、住宅ローンや生活費とのバランスが重要になります。 株式会社トータスが行った「セカンドカーの所有と利用実態に関する調査」によると、車を所有している20代ʍ