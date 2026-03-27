NISA（少額投資非課税制度）を利用して資産運用を始める人は年々増えています。 金融庁によると、NISA口座数は2025年12月末時点で2826万口座に達しており、多くの人が資産形成の手段として活用されています。周囲から「数年で利益が出た」という話を聞くと、自分も同じように利益を出せるのか気になる人も多いでしょう。例えば「5年で70万円の利益が出た」という場合、それはどの程度の利回りなのでしょうか。 本記事で