「追い詰められてたのかもしれない……」元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が、20代のころの“焦り”を明かした――。田中みな実○「とにかく人に会いたくない、しゃべりたくない」21日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)で、「ワンちゃんをお迎えするまで、すごい1人旅が好きだった」と語った田中。特に、“島旅”が好きだといい、日本最南端の有人島・波照間島の話題に。TBS