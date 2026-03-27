コインパーキングでは、時間単位の利用料金のほかに「最大24時間1000円」など、1日の最大利用料金が記載されている場合があります。しかし、最大料金が適用されないケースもあるため、違いを知っておかないと想定よりも多く支払うことになるでしょう。 今回は、コインパーキングで最大料金よりも多く支払わなければならない理由や、利用時のチェックポイントなどについてご紹介します。 コインパ&#