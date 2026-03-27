マイナビは3月4日より、東海・九州エリアにて初開催する高校生向けビジネスアイデアコンテスト「マイナビキャリア甲子園START」のプレエントリーを開始している。マイナビ「マイナビキャリア甲子園START」を開催企業が出題するテーマに対して、高校生がチームを組んで課題解決に挑むビジネスアイデアコンテスト型の探究学習プログラム「マイナビキャリア甲子園」を運営するマイナビ。第12回大会(2025年度大会)では、過去最高の全国