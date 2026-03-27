アカデミー賞受賞のジェシカ・ラング、キャシー・ベイツら、実力派が出演している『喝采』のDVDが、2026年7月3日に発売となる。価格は4,180円。発売元：彩プロ販売協力：シネマファスト販売元：TC エンタテインメント">『喝采』発売元：彩プロ販売協力：シネマファスト販売元：TC エンタテインメント『喝采』は、ブロードウェイの伝説的女優をモデルに、劇中劇と主人公の実人生を交錯させた作品。俳優にとって致命的な危機に直面し