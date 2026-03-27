仕事や勉強などで何かを達成したあとのお楽しみとして「自分へのご褒美」を設ける人は少なくありません。しかしそれを見ている彼氏は、苦々しい想いを抱いていることもあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「実は彼氏に呆れられている『自分へのご褒美』」をご紹介します。【１】どうせあとで後悔するクセに…「甘いものをドカ食いする」「『今回だけは特別だから』と思いっきりカ