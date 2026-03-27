新生活と同時に恋人とも離れ離れになり、遠距離恋愛になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんなとき、男性にどんな言葉を言ってもらえたら彼女は安心するのでしょうか。オトメスゴレン読者の女性に聞いてみました。【１】「迎えにくるから、待っていてほしい」と将来を真剣に考えさせる。「結婚を視野に入れた前向きな発言だと思う」（２０代女性）と、男性に結婚の意思があることを知り、感動する女性もいるようです。遠