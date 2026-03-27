◆フィギュアスケート▽世界選手権第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）ペアのフリーが行われ、ＳＰ５位から出た長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が１３９・５８点、合計２０９・１３点で４位入賞を果たした。フリーと合計で自己ベストを更新し、五輪、世界選手権を通じて初の入賞。来季の日本勢の出場枠「２」も確保した。冒頭にサイドバイサイドの３回転ループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―