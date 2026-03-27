◆米女子プロゴルフツアーフォード選手権第１日（２６日、アリゾナ州ワールウインドＧＣ＝６６７５ヤード・パー７２）第１ラウンドが行われ、渋野日向子（サントリー）は２バーディー、５ボギー、１ダブルボギーで５オーバーの７７でホールアウトした。前半の２番でバーディーが先行したが、４番から３連続ボギー。７番で１つ戻した後、８番、９番を連続で落とした。１０番では痛恨のダブルボギーをたたいて後退し、ホール