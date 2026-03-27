◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京・芝１２００メートル）出走馬１８頭の枠順が、３月２７日午前に決定した。２３年からこのレースで３年連続で２着のナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は７枠１３番に決まった。鞍上は７戦ぶりのコンビとなる浜中俊騎手。１１度目のＧ１挑戦、ラストランで念願のビッグタイトル獲得なるか。昨年の勝ち馬サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父