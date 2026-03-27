【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は26日、今季開幕時点でベンチや負傷者リストなどに入った米国外（米自治領プエルトリコを含む）出身選手の内訳を発表し、日本は大谷翔平（ドジャース）ら14人が名を連ね、国・地域別で5位だった。村上宗隆（ホワイトソックス）岡本和真（ブルージェイズ）今井達也（アストロズ）が新たに加わり、2008年の16人に次いで過去2番目に多かった。全948人のうち米国外出身者は247人で、26.1％を占