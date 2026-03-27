取材に応じるカブス・今永＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグ、カブスの今永昇太の今季初登板が29日（日本時間30日）に本拠地シカゴで行われる開幕3戦目のナショナルズ戦に決まった。26日、取材に応じた今永は「大リーグに来て3年、開幕ローテーションに名を連ねているのは自信を持っていいと思う。いいスタートを切り、いいシーズンになったら」と話した。オフに単年でカブスと再契約した。「野球人生においてターニン