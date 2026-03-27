【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は26日、昨年のワールドシリーズ（WS）終了後からのレプリカユニホームの売り上げランキングを発表し、WSを2連覇したドジャースの大谷翔平が1位、山本由伸が2位となった。日本選手が1、2位を占めるのは初めて。大谷は昨年まで3年連続で年間トップの売り上げを記録し、30カ月連続で首位を維持している。3位はヤンキースの主砲ジャッジだった。ドジャース勢は5位のベッツ、7位のフリーマンを