ユーチューバーのヒカルが26日午前、Xを更新。体調不良を明かした。「喉の不調と発熱で今日予定していた仕事をリスケすることになってしまいました」と発表。その上で「今日仕事で関わることになっていた皆様本当に申し訳ないです、すみません。早く体調を回復させて埋め合わせできるよう努めます」とつづった。このポストに対し「ヒカルさん、喉の不調が長引いているので、出来れば診察を受けて頂きたいです…どうかお大事に」「