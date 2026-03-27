ロックバンド「サンボマスター」の山口隆、近藤洋一、木内泰史が27日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。番組主題歌「ヒューマニティ！」を熱唱した。番組冒頭、放送5周年記念SPで主題歌を生披露。その後、木内はスタジオに残って番組にそのまま参加。「ネットでウワサを見たんですけど、1カ月前ぐらいに『ラヴィット！』がリニューアルするって。僕たちの歌、替わっちゃうんじゃないかと思って」とMCの麒麟・川