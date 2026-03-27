2000GT・LFAの系譜を受け継ぐ「フラッグシップスポーツカー」2025年12月に世界初公開となった、トヨタのフラッグシップスポーツカーである「GR GT」。その後に開催された「東京オートサロン2026」や「大阪オートメッセ2026」では実車がブースに展示され、多くの来場者の注目を集めていましたが、果たしてどのようなモデルなのでしょうか。GR GTは「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げるTOYOTA GA