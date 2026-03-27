初代へのオマージュが光る2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された「大阪オートメッセ2026」は、関西最大級のカスタマイズカーイベントとして知られています。会場には国内外のメーカーやカスタムビルダーが集結し、多彩な展示が行われました。その中でも、MR.HIRO CAR STUDIOとITALDESIGNが共同で出展した「Honda NSX Tribute by Italdesign」は、多くの来場者の足を止める存在と