＜フォード選手権初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞“砂漠地帯”で行われる今週の米国女子ツアーは、現在、第1ラウンドが行われている。日本勢はフルメンバーの15人が出場している。【写真】日本では見られない！ 砂漠のなかにあるコースの景色が斬新午後組でプレーする渋野日向子は、先ほどホールアウト。前半で3つ落とすと、折り返し直後の10番でダブルボギーを叩く苦しい展開が続いた。その