＜アクサレディス宮崎事前情報◇26日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞今週23日付の世界ランキング75位までに、6月4日開幕の海外女子メジャー「全米女子オープン」（カリフォルニア州/リビエラCC）の出場資格が付与された。63位で切符をつかんだ荒木優奈は「めっちゃうれしいです」と笑顔。2カ月後の晴れ舞台に胸を膨らませる。【写真】先週に結婚が判明した小祝さくらルーキーだった昨年9月「ゴルフ5レデ