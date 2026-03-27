＜CAMCOカップin小野グランドCC?ジュニア育成トーナメント?1日競技◇27日◇小野グランドカントリークラブNEWコース（兵庫）＞今年で5回目を迎えるCAMCOカップin小野グランドCC〜ジュニア育成トーナメント〜が兵庫県にある小野グランドCC NEWコースで開幕。今大会には男子プロ16名、女子プロ16名、32名のジュニアゴルファーが出場。男子プロ、女子プロ、ジュニア2名の4人1組でラウンドする。プロの賞金総額は1,160万円、優勝者に