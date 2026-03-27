NHK Eテレ『100分de名著』（毎週月曜後10：25）の公式Xが26日に更新され、公式アカウントを3月末をもって閉鎖すると伝えた。【写真】「何があかんのや」戸惑いの声も…公式Xアカ閉鎖を発表した『100分de名著』一度は読みたいと思いながらもなかなか手に取ることができなかったり、途中で挫折してしまったりした古今東西の名著の魅力を100分で紹介する人気番組。ゲストによる解説や、アニメーション、イメージ映像、朗読など