元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。収録番組を途中退席したことを明かした。【写真】収録番組を途中退席…アンミカを祝福した北斗晶北斗は「今日はアン・ミカちゃんのお誕生日」と書き出し、「ヒルナンデス生放送の次の収録で偶然にもミカちゃんと一緒だったので 誕生日当日だし、サプライズで楽屋訪問」とつづった。「ミカちゃんお誕生日おめでとう」とケーキの写真とともに