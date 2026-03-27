甲府支局長中島久美子子どもも大人も好む甘辛さで人気の一品が甲府市にある。鶏のもつ（内臓）をしょうゆと砂糖をベースにしたタレで味付けした「甲府鳥もつ煮」だ。２０１０年、ご当地グルメの全国イベントで優勝し、取り扱う飲食店が増えた。見た目裏切らない濃厚な味わいを堪能元祖を味わおうと「奥藤本店」を訪ね、定食「甲府鳥もつセット」（１５５０円）を注文した。鳥もつ煮に、そばまたはうどんと半ライス、小鉢、漬