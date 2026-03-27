握手するベラルーシのルカシェンコ大統領（左）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝26日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは27日、同国を訪れていたベラルーシのルカシェンコ大統領が金正恩朝鮮労働党総書記と26日に会談した後、プレゼントを贈り合ったと報じた。ベラルーシ側によると、金氏は贈呈されたライフルを手に取って銃弾を装填する動作を確認した。ルカシェンコ氏が金氏の手さばきを褒め、「もし敵が