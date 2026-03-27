小・中学校における1人1台端末の導入がほぼ100％完了し、教育現場のデジタル化が加速している。かたや世界に目を向けると、“教育先進国”のフィンランドやスウェーデン、シンガポールなどでは、子どもの学力低下や心身の影響の懸念から、教育現場のアナログ回帰の動きもあるようだ。デジタルが子どもの成長に及ぼす影響は未知数の部分も多く、そこはかとない不安を抱いている親も多いだろう。子どもの発達を専門とする常葉大学