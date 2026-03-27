いちじく甘露煮にかほ市特産のイチジクを砂糖と水あめで煮詰めて甘露煮にした。イチジクの甘く華やかな香りに、つぶつぶとした独特の食感が楽しい。水を使わず果汁加え、豊かな風味に冬が長く厳しい秋田では、イチジクを生食ではなく、保存が利く甘露煮にして食べる文化が根付く。「佐藤勘六商店」は元々酒販店だったが、５０年ほど前から甘露煮を作るようになった。秋に収穫される旬のイチジクを２時間ほど煮詰めて２時間寝か