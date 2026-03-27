エネルギー価格が高騰するなか、原油の輸出でロシアが利益を得ているとして、イギリスのスターマー首相はいわゆる「影の船団」への取り締まりを強化すると発表しました。【映像】スターマー首相「これまで以上に強硬な姿勢で臨むべきだ」英スターマー首相「プーチン大統領は湾岸地域での戦争と原油価格の高騰にほくそ笑んでいる。だからこそ我々は「影の船団」に対して、これまで以上に強硬な姿勢で臨むべきだ」スターマー首相