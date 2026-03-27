大けがや足の変形から子どもを守る為に知っておきたいゴールデンエイジが鍛えるべき体幹バランス ゴールデンエイジに体幹バランスを鍛える！ 鬼ごっこや缶蹴り、ゴム跳び、だるまさんが転んだなど、昔の子どもは夢中になって遊んでいるうちに体幹力やバランス感覚が磨かれ、体力や運動神経も目覚ましく向上しました。 ５歳から12歳の間はゴールデンエイジと呼ばれるほど、身体や運動能力の発達が著しい時期。