気になる人と親しくなるために使いたい心理学的な恋愛テクニック 好きじゃないのに助けたという心の矛盾を解消 気になる人の心をこちらに向かせたいと思うなら、その人に頼みごとをするという心理テクニックの活用を。「取引先への贈り物を一緒に選んでもらえないかな」といった些細な頼みごとを投げかけてみるのです。「いいですよ、まかせてください！」という反応があれば、そこからの展開には期待していいでしょう。 なぜな