日本一祀られている神様「稲荷神」の成り立ちとは 稲荷神 全国の神社を祭神別に分類すると、八幡神を祀る八幡宮・八幡神社が１番多いといわれます。しかし、路傍の小祠や屋敷内にある邸内社まで含めると、おそらく稲荷の神を祀る神社が１番になるでしょう。稲荷信仰は全国に広まっていますが、とくに江戸での人気が高く、多いもののたとえにされたほどです。 しかし、もともとは平安遷都前の京都を開拓した渡来系氏族の秦氏の氏